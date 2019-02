KIEL: I Slesvig-Holsten lever mange i frygt for ulve. For den grå jæger æder ikke kun rådyr. Ifølge miljøministeriet i Kiel er der frem til begyndelsen af januar i år optalt 98 angreb på får, kalve og ponyer, siden ulven i 2007 vendte tilbage til delstaten.

- 75 af de registrerede angreb er foregået i 2018, fortæller Joschka Touré, der er miljøministeriets pressetalsmand.

Hertil kommer de mange angreb i de seneste uger.

- Det nøjagtige antal er vi i gang med at opgøre for øjeblikket, siger Joschka Touré.

Åbenbart er der tale om en del. På de sociale medier beretter fåreavlere næsten dagligt om angreb på deres dyreflokke. Et sørgeligt syn er billederne af et får i Buchholzer Moor i det sydvestlige Slesvig-Holsten. Fåret blev bogstavelig talt blev halvvejs ædt op i levende live. Dyret måtte efterfølgende aflives for at gøre en ende på dets lidelser. Andre er rasende over det får, der blev fundet dødt under 100 meter fra en skole i Brande-Hörnerkirchen, der ligeledes befinder sig i den sydvestlige ende af delstaten.

- På en eller anden måde skal der også findes en vej til at støtte de berørte avlere psykologisk. Belastningen er vanvittig høj, når ulven bare snupper dyr, som ejerne holder af, siger den lokale landmand Uwe Petersen.

