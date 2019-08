Slesvig-Holsten har store ambitioner for grænsejubilæum

KIEL: Slesvig-Holsten er parat med et mangfoldigt program, når 100-året for den nuværende dansk-tyske grænse skal markeres i 2020.

Delstaten stiller i alt 650.000 euro til rådighed i forbindelse med festlighederne og de mere end 60 planlagte projekter.

Dronning Margrethes fire dage lange besøg i Slesvig-Holsten i begyndelsen af september er så at sige optakten til festlighederne i anledning af grænsedragningen efter folkeafstemningen i 1920.

Hele året er der masser af aktiviteter i Slesvig-Holsten. Op mod ti af dem bliver gennemført i samarbejde med Danmark. For eksempel er der i november planlagt et fælles arrangement for Folketinget og den slesvig-holstenske landdag i samarbejde med den tyske forbundsdag i Kiel i november.

- Landdagen vil specielt bruge markeringen af folkeafstemningen i 1920 til at formidle information om mindretallene i grænselandet og gøre opmærksom på, at beskyttelse af mindretal er forankret i den slesvig-holstenske forfatning samt vise det positive udvikling, som gør det dansk-tyske grænseland til en model for fremtiden, siger landdagens direktør Utz Schliesky.

Syd for grænsen kulminerer markeringen med en stor borgerfest i Flensborg den 23. august.

/DPA