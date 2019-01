Nordtyskland: Første problemulv kan blive skudt

PINNEBERG: I Slesvig-Holsten kan det det for første gang blive aktuelt at aflive en problemulv. Siden jul er mindst ni får blevet angrebet og dræbt i Pinneberg Amt i den sydligste del af forbundslandet. I to tilfælde var de dræbte dyr ellers sikret bag et elektrisk, såkaldt ulvehegn.

Endnu er det ikke afgjort, om en ulv står bag angrebene. Men viser det sig at være tilfældet, skal det undersøges om DNA-sporene passer til den ulv, der den 28. november dræbte får på en anden mark i området.

Stemmer DNA-sporene overens, kan det blive aktuelt at aflive ulven. Det siger en talsmand for det slesvig-holstenske miljø- og landbrugsministerium til avisen Barmstedter Zeitung.