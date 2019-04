Hemmelig trup af ulvejægere får forstærkning

PINNEBERG: I cirka to måneder har en udvalgt gruppe jægere forsøgt at få ram på den såkaldte problemulv i det sydlige Slesvig-Holsten. Hidtil har jagten været forgæves. Nu vil delstatens regering inddrage flere jægere. Men deres identitet forbliver en hemmelighed.

- Efter ministeriets skøn er den samfundsmæssige debat omkring nedskydningen af ulven meget anspændt. Derfor bliver fagfolkenes anonymitet fortsat prioriteret, siger pressetalsmand Joschka Touré fra det slesvig-holstenske miljøministerium til avisen Barmstedter Zeitung.

Ministeriet er også ved at undersøge, hvorvidt jægerne bogstavelig talt kan opruste. I samråd med politiet skal det tjekkes, om der kan indsættes særlige natsigter beregnet til mørke. Det er ellers forbudt i forbindelse med jagt.

I alt er der registreret tre ulve i Slesvig-Holsten. To er dydsmønstre, der helt som ønsket ernærer sig af vildt og smådyr. Men den tredje hopper over elektriske hegn og angriber husdyr. Senest registrerede ulveangreb fandt sted i begyndelsen af marts i Brande sydvest for Neumünster. Det fortæller fårehyrde Gabriele Belch til dagbladet.

Siden jagten startede i januar har der ind i mellem været tvivl om, hvorvidt ulven var rykket videre. Men billeder fra vildtkameraer har vist, at den i høj grad er til stede og spillevende.