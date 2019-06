Fremtiden er begyndt: Nu bliver motorvej A7 intelligent

Lynhurtige data-forbindelser langs A7 skal gøre afviklingen af trafikken bedre, men er også første skridt mod selvkørende biler.

NEUMÜNSTER: Kunstig intelligens og selvkørende biler. Måske lyder det som science fiction. Men lige syd for grænsen er de slesvig-holstenske vejmyndigheder allerede i færd med at forberede en fremtid, hvor IT skal få trafikken til at flyde langt bedre, end vi mennesker selv formår. Derfor bliver der lige nu gravet datakabler ned langs den dansk-tyske motorvej A7, der forløber mellem grænsen og Hamborg. MPLS heder den teknik, som Slesvig-Holstens trafikminister Bernd Buchholz og hans kollega i forbundsregeringen, Andreas Scheuer, har besluttet at rulle ud.

Vi forventer en markant forbedring af trafikstrømmen. Trafikminister Bernd Buchholz.

Enorme mængder data - Vi forventer en markant forbedring af trafikstrømmen, begrunder Bernd Buchholz den 3,9 millioner euro store investering. Det skriver mediehuset SHZ. MPLS er en forkortelse af Multiprotocol Label Switching, der fremover både måler, analyserer og dirigerer trafikken på A7. Allerede om kort tid får trafikanterne glæde af systemet på strækningen mellem Neumünster i det centrale Slesvig-Holsten og motorvejssammenfletningen Horster Dreieck syd for Hamborg. Registrerer computerne køer eller farer for trafikpropper, anbefaler systemet på elektroniske tavler over vejbanen alternative ruter via landevejen eller motorvejene A21 og A1. Samtidig beregner MPLS, hvilket hastighedsgrænse, der giver den optimale afvikling af trafikken. Hastighedsgrænsen bliver derefter ligeledes vist på digitale vejskilte. Data omkring vejr og andre forhold indgår ligeledes i beregningerne. Den nye teknik afgør desuden, hvor mange spor, som skal være i brug. Bliver trafikken truende tæt, kan der således åbnes for bilkørsel i nødsporet. Også de mange lastbilchauffører på A7 får hjælp fra den nye teknik. Fremover bliver rastepladserne overvåget af radarer, der nøje afgør, hvor der er ledige pladser til lastbilerne. Enten via en app på smartphonen eller digitale tavler bliver chaufførerne derefter ledt frem til det sted, hvor de kan gøre holdt for at overholde køre- hviletidsbestemmelserne.

Selvkørende biler Alt dette er dog kun de første spæde skridt. Det digitale vejnet er samtidig forudsætningen for at kunne overvåge og styre de selvkørende biler, der er på vej inden for en formentlig meget overskuelig tid. Før det bliver godt, er det dog også lidt irriterende. Arbejdet med dataforbindelserne betyder vejarbejder på A7 i den kommende tid.