Dronningebesøg brander mindretal og Slesvig-Holsten

- Jeg er overbevist om, at det er med til at sætte Sydslesvig på dagsorden, når medierne rapporterer om dronningens besøg, siger Jens A. Christiansen, generalsekretær i Sydslesvigsk Forening.

- Det er da noget, som bliver lagt mærke til. Det er der ingen tvivl om. Det smitter positivt af, at dronningen vælger at besøge Flensborg, fordi kongehuset har et så godt ry i Danmark, siger hun.

Ifølge Anita Baun Hørdum, partner i marketingbureauet LEAD Agency, har de danske medier dækket besøget udmærket. Især i betragtning af, at tumulterne i et af Danmarks største politiske partier, Venstre, har taget de største overskrifter overalt.

Flygtige medier

Men i en elektronisk verden skifter overskifterne hvert minut, så værdien af positiv omtale er flygtig. Skal man holde på den positive opmærksomhed, kræver det et langt sejt træk, lyder det fra både Anita Baun Hørdum og Henrik Byager.

- Jeg plejer at sige, at det er som Tusind og En Nats Eventyr. Man skal fortælle sin historie 1000 gange for, at det virker. I eventyret får man hugget hovedet af, hvis historien ikke er god. I det virkelige liv er konsekvensen glemsel, siger han.

Her er Jens A. Christiansen enig.

- Sådan er det. Alt er hurtigt væk. Venstre havde en stor krise med drama for et øjeblik siden. Nu er det efterhånden væk. Vi lever i en flygtig verden. Så det gælder for os om hele tiden at oplyse om mindretallet.