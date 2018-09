Se foto og video: Hercules fløj få meter over strandgæsterne

Selv glæder Poul Vester sig over at være med på dagen.

Poul Vester fortæller, at øvelsen med at lande de store fly på strandsandet sker, fordi piloterne skal øve sig i at kunne lande i eksempelvis en ørken, og at der kun er tre steder i Danmark, de kan lave øvelsen: Vejers, Rømø og Saltum i Nordjylland.

- Det skulle have været på Rømø, men stranden var ikke hård nok, fortæller Poul Vester, der er hjemmeværnsmand og står vagt samt holder publikum opdateret på tiderne for næste fly - tider der konstant rykker sig.

Søren har tidligere været i flyvevåbnet og synes altid, at det er særligt at se militærflyene.

To af de tilfældigt fremmødte var Birgit Kjær og Søren Juul, der sammen med hunden Rambo var kørt fra hjemmet ved Herning til Vejers i deres autocamper. Da de ikke kunne køre ret langt på stranden på grund af afspærring, valgte de at tage det som en oplevelse.

På standen er der flest tyske turister. Enkelte er mødt op med badetøjet under armen eller hunden i snor, mens andre på forhånd ved, hvad der skal foregå. Blandt andre havde nogle campister fået det at vide på deres campingplads.

Besøg fra Sjælland

En anden strandgæst er kommet helt fra Sjælland. Da Anders Modin i morges så, at det var godt vejr, besluttede han sig for at køre en lang tur på sin Harley Davidson motorcykel.

- Der er nok ikke så mange gode dage tilbage, siger han.Planen var at tage en tur til Vestkysten og køre rundt, da han tidligere har været på ferie i området.Planen om at køre rundt blev dog ændret, da han ankom til Vejers Strand og fandt ud af, at de store fly skulle lande og lette her. Han er hobbyfotograf, så han besluttede sig for at blive og fotografere sin motorcykel på stranden sammen med de store fly.