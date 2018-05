Våd gensynsfest for soldaterkammerater endte med voldtægt: Nu er han dømt

Det skulle have været et sjovt gensyn for fem tidligere soldaterkammerater, da de mødtes for et par måneder siden.

Men det blev det stik modsatte, da værtens 21-årige veninde endte med at blive voldtaget af en af de indbudte mænd, mens hun ifølge sig selv på grund af træthed og indtag af alkohol ikke havde en chance for at sige fra.

Det kom tirsdag frem ved Retten i Kolding, hvor en 24-årig mand fra Sommersted nær Haderslev sent om eftermiddagen blev erkendt skyldig og idømt en ubetinget fængselstraf på otte måneder. Dommeren og de to domsmænd var ikke enige, så både skyldsspørgsmål og strafudmåling skete ved stemmeflertal.