Mor taler ud: Min søn blev misbrugt

I månedsvis blev Sarah Jensens søn misbrugt af en pædofil. Nu står hun frem med sin historie for at advare andre forældre mod de metoder, pædofile bruger til at lokke børn i fælden - og til at manipulere bekymrede forældre til at tro, at alt er godt.

Randers: Endelig kunne Sarah Jensen ånde lettet op.

Efter halvandet års mareridt og fire frygtelige dage i retten i Kolding, hvor mareridtet blev gennemspillet igen og igen og igen, fik han mandag 10. september 2018 sin dom.

Retten valgte at idømme 46-årige Flemming Lauritzen forvaring for blufærdighedskrænkelse, besiddelse af børneporno, for at have forgrebet sig på flere drengebørn, og for flere gange at have haft fuldbyrdet samleje og oralsex med en 14-årig dreng fra Randers. Sarahs søn.

Drengene fik han kontakt til på et chatforum, hvor han med lovning om knallerter og tusindvis af kroner fik lokket dem over til sig. Og gik de først i fælden, var der ingen vej ud igen.

- Min søn har efterfølgende fortalt, at han var bange for, at det ville gå ud over hans små søskende, hvis han fortalte os, hvad der var sket. Og bange for, at der ville ske os noget ondt, hvis han pludselig sagde nej til at komme hos Flemming, fortæller Sarah Jensen, hvis søn nåede at være Flemming Lauritzens sexdukke i tre måneder, inden politiet kom på sporet af ham i forbindelse med en pædofilisag et andet sted i landet.

Tilbage sidder Sarah med en frygtelig skyldfølelse over ikke at have opdaget, hvad der foregik. Men en mand som Flemming Lauritzen er ikke let at gennemskue. Med fem tidligere pædofilidomme i bagagen er han en rutineret spiller.

Begyndte Sarah at stille spørgsmål, var han klar med en plan b, c og d. Han opfandt blandt andet en fiktiv søn ved navn Nikolaj, så hun troede, at det var 15-årige Nikolaj, og ikke 46-årige Flemming, hendes søn besøgte.

- Han var skruppelløs, fastslår hun.

Stemmen knækker. Tårerne presser sig på. Det er svært at tale om alt det, hendes dreng har været udsat for. Og om de store konsekvenser, det har haft for hendes lille familie. De har måttet vinke farvel til en hverdag med deres ældste søn og storebror, der blev så ødelagt af sagen, at Sarah Jensen til sidst måtte bede kommunen fjerne ham fra hjemmet.

Alligevel er hun fast besluttet på at tale ud for at advare andre forældre mod de metoder, pædofile anvender.

Her er hendes historie.