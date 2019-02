Voldsomt virusudbrud lukker Designskolen øjeblikkeligt: Sender alle ansatte og studerende hjem

Kolding: Et omfattende virusudbrud på Designskolen i Kolding har helt ekstraordinært lagt skolen ned.

De seneste dage har så mange ansatte og studerende på skolen været syge, at ledelsen onsdag ved middagstid besluttede at sende alle tilbageværende hjem med omgående virkning. Beskeden er, at skolen først åbner igen på mandag.

Ledelsen har søgt råd hos embedslægen og Kolding Kommune før beslutningen.

Vi følger sagen.