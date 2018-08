Sonny Hinrichsen bor på Nørregade her i Lunderskov og havde indbrud to gange lige efter hinanden. Sonny, der arbejder som vagtmand, formåede at fange en mand på fersk gerning i færd med at begå indbrud i nabohuset. Tyven var i besiddelse af en af Sonnys nøgler. Foto: Søren Gylling

Sonny Hinrichsen arbejder som vagt, og efter to indbrud i eget hus og indbrud ved naboerne i Lunderskov fik han fanget tyven.

Lunderskov: Da Sonny Hinrichsen kom hjem til sit hus i Lunderskov mandag morgen var alt ikke, som det plejede. - Jeg kunne høre, at der var en, som var i gang omme bag ved huset ved min garage. Jeg løb derom og råbte tyven an, men da var han forsvundet ud i haven, og det var bælgravende mørkt, siger Sonny Hinrichsen, der arbejder som vagt ved Securitas. Politiet kommer ud til Sonny Hinrichsen, og det viser sig, at der også har været indbrud i et andet hus i området dagen forinden. Senere samme dag skulle det vise sig, at der havde været endnu et indbrud. - Jeg læser på Facebooksiden 6640 Lunderskov, at en af mine naboer også har haft indbrud. Jeg tager på arbejde igen mandag aften, og er egentlig sikker på, at tyven kommer igen, fordi jeg manglede værktøj i min garage, og han havde kun nået et enkelt værelse hos mig.

Jeg har som vagt set en del indbrud efterhånden, men det er altid lidt anderledes, når det er ens eget Sonny Hinrichsen

Tyven kiggede forbi for anden gang Sonny Hinrichsen kører afsted på arbejde og beslutter sig for at køre lidt rundt i området for at tjekke eget hus og naboernes. - Jeg kører vagt, så jeg kunne lige køre ud lidt i området. Jeg kører ud ved 23-tiden og kører en runde i området og tjekker mit eget hus. Så har jeg en kollega, som kører ud ved 01-tiden. Jeg kører selv ud igen ved 03-tiden, og opdager, at der har været indbrud i mit eget hus for anden gang. Denne gang har tyven været hele huset igennem. - Det er helt smadret. Alt er endevendt. Selv seng og madrasser er vendt rundt. Han har slæbt en masse af mine ting ud i haven, og jeg finder computer og cykel, som han har gemt i busken. Jeg har som vagt set en del indbrud efterhånden, men det er altid lidt anderledes, når det er ens eget. Det var voldsomt. Det var alt, som var smadret og spredt ud over haven.