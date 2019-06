Politikerne i seniorudvalget vendte tommelfingeren opad til Søren Rasmussens idé om at lade udviklingshæmmede komme i beskyttet beskæftigelse på plejehjem. Far til udviklingshæmmet er glad for, at der bliver tænkt på målgruppen, men skal have mere konkret viden, inden han kan sige, om tilbuddet er noget for hans datter.

Han foreslog at tilbyde udviklingshæmmede job med praktisk opgaver. Det kunne være at vande blomster og køre rundt med en salgsvogn på plejehjemmene. På Facebook kom der mange både positive og negative reaktioner på ideen.

Han kom på ideen, efter udvalget for socialøkonomi, handicap og hjælpemidler havde besluttet, at Organisationen Nordhøjs butikker i Kolding og Christiansfeld skal lukke. Baggrunden for den beslutning er, at butikkerne taber omsætning og giver et underskud på omkring en million om året. Udvalget undersøger derfor, om der kan findes bedre muligheder. Med lukningen mister syv udviklingshæmmede deres arbejdsplads.

Kolding: Seniorudvalget og Søren Rasmussen (DF) er overbevist om, at der kommer noget godt ud af hans idé om at lade udviklingshæmmede arbejde på kommunes plejehjem.

Far vil høre mere

Henry Haysen er far til Heidi Haysen. Hun er en af de udviklingshæmmede, der mister sit job, når Organisationen Nordhøjs butikker lukker. Datteren har arbejdet i butikken i Kolding i omkring 20 år og elsker sit arbejde.

- Jeg har talt ganske lidt med Heidi om det nye forslag. Det er noget andet end at arbejde i forretningen. Umiddelbart kan jeg ikke forestille mig, hvordan udviklingshæmmede kan falde ind blandt de ældre på plejehjemmene. Jeg tror, at der i givet fald bliver behov for at lade personalet følge med for at støtte de udviklingshæmmede, siger Henry Haysen.

Han vil gerne høre lidt mere om ideen, før han kan sige, om det vil være en god vej at gå for hans datter.

- Til gengæld kan jeg sige, at jeg er glad for, at der er nogen, der tænker på de udviklingshæmmede, slår han fast.