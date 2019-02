Typehusfirma får ny direktør: Hun har stor gennemslagskraft

Foto: Foto: André Thorup

- Det sidste halvandet år har vi brugt på at få strømlinet virksomheden, så nu er vi klar til at få den her virksomhed til at vækste, og jeg er overbevist om, at vi kan spille hinanden gode, siger Pierre Legarth, der netop har ansat Trine Brinch Sørensen til at stå i spidsen for Lasse Larsen Huse. Arkivfoto: André Thorup