Tusindvis af fredelige bier aflivet: - Jeg tænkte bare, at de skal ikke være her, hvor folk færdes

Hos Kolding Kommune bekræfter Mikkel Gregersen fra kommunikationsafdelingen, at fredelige bier er aflivet i Vamdrup onsdag morgen. Lektor på Biovidenskabeligt fakultet på Københavns Universitet synes, det er ærgerligt, at bierne måtte lade livet.

VAMDRUP: - Øv, jeg er rigtig ked af, hvis jeg har gjort noget forkert.

Ordene kommer fra Brian G. Larsen, der er leder af idrætscentret Arena Syd, efter han har bestilt et skadedyrsfirma til at bekæmpe bier i massevis. De var flyttet ind på et seks gange seks meter stort areal ved idrætscentret.

- De boede i fliserne helt inde ved hallen. Hele arealet ved busstoppestedet og under vores cykelparkering var sat til med bier. Mange havde sagt til mig, at det var træls. Jeg cykler selv til arbejde, og det er ikke rart at stå af cyklen i et bibo.

Tirsdag eftermiddag skulle de mange bier have skabt panik blandt børn og ældre, der ventede på bussen på stedet.

- Det gav en råben og skrigen, og de var bange for alle de bier. Jeg tænkte, at der var tale om et skadedyr, og dem ville jeg have væk, så jeg ringede til det firma, jeg plejer at bruge til den slags, fortæller Brian G. Larsen.

Og firmaet aflivede bierne onsdag morgen.

- Bagefter fik jeg at vide, at det var fredelige buksebier, der boede i fliserne. Det kunne skadefirmaet jo godt have fortalt mig, så kunne jeg måske have fundet en anden løsning. Det kunne være, at jeg kunne have spærret området af, indtil bierne flyttede væk igen.