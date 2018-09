Tresu har fyret 27 mand: Ordrer på de store maskiner mangler

- Ordreindgang på nogle af vores helt store maskiner lader vente på sig. Derfor er vi nødt til tilpasse vores kapacitet. Det er en helt naturlig ting. Vi kan godt have is i maven i lang tid, men vi er nødt til at kigge frem, og så har vi lavet den her trimning, siger Søren Maarsø.

Kolding: Efter flere år med vækst over hele linjen har Tresu skåret i medarbejderstaben. Virksomheden, der producerer maskiner til emballageindustrien, har netop offentliggjort, at de lejer sig ind i en nybygget fabrik i det nordlige industrikvarter, og virksomheden landede i seneste fulde regnskabsår et rekordoverskud på 74 millioner kroner.

Efter fyringsrunden er gennemført, beskæftiger Tresu i Danmark 210 mod cirka 250 i dag. En del af nedgangen skyldes, at Tresu har indgået et strategisk samarbejde med NSM i forbindelse med flytningen til den nye fabrik i sommeren 2019. I den forbindelse bliver en del af Tresu-medarbejderne en del af NSM, der flytter ind i Tresus gamle fabrik i Sdr. Bjert.Tresu udvikler og producerer trykmaskiner, som blandt andet bliver brugt til at trykke fødevareemballager. Hvert sekund bliver der trykt mindst 6000 mælkekartoner på maskiner, som Tresu har udviklet. Maskinerne bliver solgt på verdensmarkedet.

Et konsolideringsår

Senest har virksomheden aflagt regnskab for de sidste tre måneder af 2017, så de fremtidige regnskaber følger regnskabsåret hos den nye ejer Altor. Regnskabet for de tre måneder viser en omsætning på 132 millioner kroner og et overskud på 286.000 kroner.

Er de sidste tre måneder et udtryk for udviklingen i Tresu?

- Nej, det kan du ikke sige. Selvfølgelig har omsætningen været lavere. Men vi har brugt mange ressourcer på yderligere udvikling af maskinerne, så vi står endnu bedre. Vi er i gang med at sælge den gamle fabrik og kigger frem mod, at vi får en ny. Vi ser fremad, siger Søren Maarsø.

Nu har I sagt farvel til 27 mand, hvor stiller det Tresu?

- Vi går målrettet efter at skabe det korrekte setup. Vi reducerer fra syv lokationer i Kolding til en ny fabrik. Den strategi går videre. Men når vi mangler de helt store ordrer, så reagerer vi. Resten af forretningen udvikler sig bedre end forventet. Men vi er nødt have en agilitet, der gør, at vi kan håndtere det, når vi oplever pauser i ordreindgangen på tre-seks måneder på de helt store maskiner. Samlet set kan vi sige, at 2018 bliver et konsolideringsår, siger Søren Maarsø.