En sag mod en 47-årig somalisk fodbolddommer om bedrageri skulle tirsdag være begyndt ved Retten i Kolding. Han er tiltalt for at have oplyst, at han var berettiget til sygedagpenge, selvom han på samme tid arbejdede som professionel fodbolddommer i Afrika.

Kolding: En somalisk, professionel fodbolddommer har angiveligt modtaget 176.596 kroner i sygedagpenge, mens han arbejdede som professionel fodbolddommer i Afrika. Det fremgår af politiets anklageskrift i sagen mod den 47-årige mand.

Manden er tiltalt at have oplyst til Kolding Kommune, at han i perioden fra 31. august 2011 til 1. december 2013 var fuldt uarbejdsdygtig. På baggrund af de oplysninger fik han udbetalt de 176.596 kroner i sygedagpenge. I perioden arbejdede han dog ifølge anklagemyndigheden som professionel fodbolddommer i Afrika og skulle derfor ikke have haft sygedagpenge.

Den somaliske fodbolddommer er at finde på en international dommerhjemmeside, hvor det fremgår, at han i perioden fra sommeren 2011 til december 2013 blandt andet dømte fodboldkampe i turneringen CECAFA Cup, der er en international turnering, hvor øst- og centralafrikanske lande deltager.

Den 47-årige mand er desuden tiltalt for at have undladt at oplyse sin a-kasse om, at han i flere tilfælde fra 2011 til 2014 ikke var i Danmark. Dermed stod han ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, men fik uberettiget udbetalt 27.000 kroner i dagpenge.