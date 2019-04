Tiltale: 53-årig kvinde drev bordel og stak person i hovedet med kniv

Ifølge et anklageskrift fik en 53-årig 750 kroner om dagen for, at en anden person kunne sælge sex i den 53-åriges lejlighed. Samtidig fik den 53-årige angiveligt halvdelen af de penge, som personen tjente på at sælge sex. Den 53-årige har også stukket en anden med kniv, står der i anklageskriftet.

Kolding: Prostitution, knivstikkeri og trusler på livet. Det er overskrifterne for en retssag, der på mandag begynder ved Retten i Kolding. En 53-årig kvinde er nemlig tiltalt for tre forhold, der drejer sig om henholdsvis rufferi, legemsangreb og trusler. Ifølge anklageskriftet mod den 53-årige kvinde har hun drevet bordel i knap fire måneder i sin lejlighed i perioden mellem 1. september 2018 og 23. december. I anklageskriftet står der, at kvinden modtog halvdelen af de indtægter, en anden person fik for at sælge sex. Derudover betalte personen den 53-årige 750 kroner per dag for, at personen kunne benytte lejligheden til "at udøve seksuelle ydelser mod betaling," som det hedder i anklageskriftet. "Ligesom hun (den 53-årige, red.) var ansvarlig for indretning af lokalerne og afholdt udgifter leje, el og telefon, samt sørgede for bestilling og betaling af annoncering, alt hvorved hun opnåede en ukendt fortjeneste," står der desuden i rufferi-forholdet mod kvinden.

Rufferi At bedrive rufferi eller være ruffer betyder, at man tjener penge på og/eller udnytter andre til at have sex. Altså at en person, som ikke selv er seksuelt aktiv, modtager betaling eller har fået lovning på betaling for, at en kunde kan købe en seksuel ydelse.

Rufferi kan også bestå i, at en person lejer værelser ud til prostitution til overpriser, eller er arrangør af for eksempel gangbangs, hvor man så i det tilfælde tjener penge på, at prostituerede har sex med de mænd, som kommer.

Forbrydelsen kan give fængsel i op til fire år.

Stak person i hovedet Den 53-årige har ifølge anklageskriftet også angrebet en person med en køkkenkniv. Personen er angiveligt blevet stukket og snittet flere gange i hovedet og på kroppen med den omtalte køkkenkniv. Angrebet skulle angiveligt være sket den 28. februar i år omkring klokken 08.30 på en adresse i Kolding. Ved samme lejlighed har kvinden også truet det formodede offer på livet. "Jeg slår dig fandeme ihjel, hvis jeg ikke får mine telefoner," skulle den 53-årige kvinde have sagt, og ifølge anklageskriftet kategoriseres det som trusler, da det "var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd," som der står i anklageskriftet. Retssagen mod den 53-årige kvinde starter mandag morgen og forventes afsluttet samme dag.