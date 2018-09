Tekstilvirksomhed med 60 mand har knækket nakken

Fipo Group, der har base i en ombygget landejendom på Esbjergvej, er taget under konkursbehandling. I begyndelsen af 2017 var der 110 mand i den kriseramte virksomhed. Ved konkursen var der 60 medarbejdere på hovedkontoret i Kolding. Foto: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Skråfoto, 24. september 2018

Fipo Group blev fredag taget under konkursbehandling efter, at ledelsen selv begærede selskabet konkurs. Kurator håber at kunne sælge dele af virksomheden videre i løbet af ugen, og dermed redde arbejdspladsen for en del af medarbejderne.

Kolding: I starten af 2011 blev Fipo Group kåret som Årets Virksomhed i Kolding, men fredag endte eventyret med et konkursdekret i Skifteretten i Kolding. Tekstilvirksomheden, der i dag beskæftiger 60 medarbejder i Danmark, blev fredag taget under konkursbehandling efter, ledelsen selv har smidt håndklædet i ringen. Virksomheden har primært udviklet og solgt tekstilprodukter til store udenlandske tøjkæder og varehuse i Europa, men i flere år har virksomheden kæmpet med at få forretningen på rette spor. I starten af 2017 blev der indsat en ny direktør i koncernen til at vende udviklingen. Selskabet tabte samlet set 36 millioner kroner i regnskaberne for 2016 og 2017, og i forbindelse med regnskabet for 2017 forklarede den nye direktør til JydskeVestkysten i sommer, at situationen i selskabet var mere alvorlig end først antaget.

Fakta Engrosvirksomheden Fipo Group udvikler og sælger primært tekstiler til store varehuse og tøjkæder. Virksomheden blev grundlagt i 1998 af Erik Filsø Pedersen og Jesper Poulsen. I 2012 forlod Jesper Poulsen virksomheden.

Vigende omsætning og indtjening Egenkapitalen viste et minus på 26 millioner kroner i seneste regnskab, alligevel var beskeden fra direktøren i juni, at banken fortsat bakkede op, selvom virksomheden havde udfordringer med indtjeningen. Nu har skifteretten indsat Christian Jul Madsen fra advokatfirmaet Kromann Reumert som kurator til at redde trådene ud efter konkursen. - Årsagen til konkursen skal vi til at finde ud af og derefter udarbejde en redegørelse, som skifteretten senest skal have om tre måneder. Men umiddelbart så er det vigende omsætning og vigende indtjening, der gør, at virksomheden går konkurs, siger Christian Jul Madsen. Virksomheden blev stiftet i 1998 af Erik Filsø Pedersen og Jesper Poulsen, og i mange år var virksomheden kendetegnet af vækst og overskud. I starten af 2011 blev Fipo Group kåret til Årets Virksomhed i Kolding af Foreninngen Business Kolding. I 2012 forlod Jesper Poulsen virksomheden, og siden har Erik Filsø Pedersen været hovedaktionær. I starten af 2017 forlod Erik Filsø Pedersen både direktørstolen og bestyrelsen, og opgaven med at vende skuden blev lagt i hænderne på administrerende direktør Morten Melbye.