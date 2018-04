TVIS på jagt efter ny direktør

Trekantområdet: Bestyrelsen for TVIS - Trekantens Varmetransmissionsselskab I/S har hyret rekrutteringsfirmaet Muusmann til at finde en ny direktør. Direktøren skal afløse den nuværende direktør for selskabet Hans Bjørn, som har siddet på posten i 11 år.

- Det er helt udramatisk, for Hans Bjørn ønsker ganske enkelt at gå på pension. Det har vi vidst i en periode, og nu har bestyrelsen sat gang i den proces, der skal lede hen imod, at vi kan ansætte hans afløser, siger formand for TVIS byrådsmedlem Lars Schmidt, Vejle.

Den nye direktør kan se frem til en årsgage på knap 1,2 mio. kroner, og der stilles i stillingsopslaget en lang række krav, som han eller hun skal kunne leve op til.

Ikke mindst skal den nye direktør kunne navigere i et selskab, der er etableret og ejet af de fire kommuner Vejle, Kolding, Middelfart og Fredericia. Bestyrelsen er sammensat af medlemmer udpeget af de fire byråd med et formandsskab bestående af Lars Schmidt og borgmester Jacob Bjerregaard, Fredericia.