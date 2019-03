- Jeg har den klare politiske holdning, at det er en tovlig brug af ressourcer. Derfor opfordrer jeg parterne i overenskomstsystemet til at finde ud af, om det er den tilsigtede brug af ressourcerne i den almene praksis, siger ministeren.

Derfor opfordrer Ellen Trane Nørby parterne til at tage sagen op i det såkaldte samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalgene findes i regionerne og behandler blandt andet spørgsmål om overenskomstfortolkning og klager over lægebetjeningen.

- I en situation, hvor vi har lægedækningsudfordringer, og hvor der er mange patienter, der har svært ved at få tid hos egen læge, skal man hele tiden kigge på, hvordan man bruger ressourcerne. Jeg synes, det er uhensigtsmæssigt at stille spørgsmål ved, om der er ressourcer, der kan bruges på noget andet, samtidig med der er patienter, der ikke kan få tid ved lægen, siger Ellen Trane Nørby.

Det siger sundhedsministeren, efter blandt andre Karina Lorentzen (SF), formand for social- og sundhedsudvalget i Kolding, via SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, har bedt Ellen Trane Nørby forholde sig til ordningen.

Christiansfeld: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kommer til at holde godt øje med Christiansfeld-læge Hung Le og hans premium-ordning, hvor patienter for 799 kroner om året kan få adgang til ekstra services som blandt andet blodprøvetagning på arbejdspladsen.

Premium-servicen koster 799 kroner og giver dig adgang til følgende: Drop off service hvor du i forbifarten kan smide dine prøver i postkassen. Prøverne bliver tjekket, og du får svar via Patientportalen. Anywhere service hvor du kan få lavet blodprøvetagninger, urinprøveopsamlinger, podninger, hjertediagrammer og lungefunktionsundersøgelser i dit hjem eller på din arbejdsplads. Drive in vaccination hvor du kan bestille en tid og blive vaccineret samme dag. Der findes også en Plus-service til 49 kroner, hvor du kun får mulighed for at benytte dig af drop off servicen.

Glæde over ministerens svar

Karina Lorentzen glæder sig over sundhedsministerens svar. Samtidig har hun allieret sig med Annette Blynel, der er medlem af regionsrådet for SF, så sagen kan blive rejst i regionen, når ministeren ikke kan afgøre, hvorvidt ordningen er ulovlig. Blynel arbejder på at finde ud af, hvor i regionen sagens skal rejses.

- Jeg er glad for, at ministeren giver mig ret i, at det her ikke er vejen at gå. Selvom det lige nu kun drejer sig om en enkelt læge, kan det brede sig, så vi får patienter med "a- og b-rettigheder". Det, synes jeg, ville være problematisk, siger Karina Lorentzen.

Foruden Karina Lorentzen har Benny Engelbrecht (S) og Karina Adsbøl (DF) også bedt ministeren om at komme på banen.

- Først og fremmest vil jeg rose sundhedsministeren. Det er ikke hver dag, man er enig med oppositionen, men jeg er glad for, at hun deler mit synspunkt. Jeg har noteret mig, at nogle af de andre borgerlige partier ikke er bekymret over ordningen, hvilket bekymrer mig. Derfor er jeg meget tilfreds med hendes svar, siger Benny Engelbrecht.

Karina Adsbøl ser frem til at følge med i, hvad der kommer til at ske nu.

- Spørgsmålet er nu så, hvad der skal ske fremadrettet. Jeg håber, der bliver kigget på sagen, så man ikke øger brugerbetaling i sundhedsvæsenet, siger hun.

JydskeVestkysten har uden held forsøgt at få fat i Hung Le.