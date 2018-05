Sund morgenmad har skabt solide overskud i Dalby Mølle

Kolding: Det er god ernæring, og det er også en god forretning at levere grynene til morgenbordet.

Dalby Mølle har de seneste to år skruet op for produktionen og leveret solide overskud.

- Havre er en af de sundeste kornsorter, og når vi taler morgenmad, så er havregryn noget af det sundeste på markedet. Folks fokus på sundhed har været stigende i mange år, og i den sammenhæng har havregryn fået et løft. Der er mange, der er gået væk fra de forarbejdede produkter, der er fyldt med sukker, siger Claus Sønniksen, der er medejer og direktør i Dalby Mølle.

Fra 2013 til 2015 svingede overskuddet omkring 2,3 millioner kroner, men sidste år tog overskuddet et hop op til 6,6 millioner kroner og i 2017 landede det på 8 millioner kroner. Hovedforretningen er fortsat at levere havregryn til andre virksomheder, der sælger produkterne videre under deres eget navn. Blandt samarbejdspartnerne er Dansk Supermarked, Aldi og Rema 1000.

- Der er flere, der starter dagen med en skål havregryn i dag end for 15 år siden. Det gælder i Danmark og Europa, ja stort set hele verden. Det er dejligt at se, at folk i stor stil køber et produkt, der har en rigtig god ernæringsværdi, siger Claus Sønniksen.