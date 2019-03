Stjålet BMW blev fundet via bilens GPS

Strandhuse: Tirsdag morgen klokken 06.05 modtog politiet en anmeldelse fra en mand bosat på Fjordvej. Han fortalte, at der manglede en BMW X5 i sin indkørsel.

Han havde begge bilnøgler og gik derfor ud fra, at billen måtte være stjålet. Ved at ringe til BMW i Kolding fik politiet bilens GPS-placering, der afslørede, at bilen holdt på Ødisvej syd for Kolding.

Da patruljen og bilens ejer kom frem til til bilen, kunne de se, at bilen var kørt fast i en grøft. Manden fik sin bil tilbage, og politiet har lavet et DNA-tjek af bilen.