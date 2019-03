Stålvirksomhed udvider igen: Arealet er fordoblet siden 2015

- Vi har overvejet, om vi skulle købe det i Kolding, der har været til salg et stykke tid. Men vi startede med at leje stedet, og der har vi fundet ud af, hvor besværligt det er at have to lokationer.

Arealet fordoblet

Det sidste stykke tid har virksomheden igen manglet plads, og virksomheden har haft et lejemål på Ambolten i Kolding.

- Vi har overvejet, om vi skulle købe det i Kolding, der har været til salg et stykke tid. Men vi startede med at leje stedet et års tid, og der har vi fundet ud af, hvor besværligt det er at have to lokationer. Vi arbejder med nogle meget store ting. Så det er ikke bare lige sådan at flytte tingene, siger Gitte Kildbane, der er regnskabsansvarlig i virksomheden.

I stedet besluttede virksomheden at udvide på Bavnevej i Vamdrup - igen.

- Så nu har vi bygget ud med 600 kvadratmeter, der skal bruges til produktion. Så vi har sådan set fordoblet arealet, siden vi købte virksomheden i 2003, siger Gitte Kildbane.

På medarbejdersiden er der i dag omkring 25 medarbejdere i virksomheden, hvilket er en fordobling siden 2003, hvor Leon Kildbane grundlagde Krima Stålindustri.

Der er en lille smule mere plads på grunden i Vamdrup til endnu en udvidelse.

- Men det er ikke planen, at vi skal udvide. Det, vi gerne vil lave, det skal vi kunne håndtere på de kvadratmeter, vi har nu, siger Gitte Kildbane.

Fredag holder virksomheden reception på Bavnevej, hvor der foreløbig er tilmeldt 100 gæster.