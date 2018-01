Sportsfolk i Cuben skal lære at spare på brusevandet

Chrtistiansfeld: Mellem 80 øre og en krone. Så meget koster det i minuttet, når vandet fosser ud af bruseren. Der er altså penge at spare, hvis man tager lidt kortere bade, og samtidig gavner det også miljøet.

Derfor er Kolding Kommune hoppet med i et helt nyt projekt, hvor virksomheden ShowerEcoGuide skal teste sit nye produkt, som registrerer længden af brusebade i offentlige sportshaller. Cuben er udvalgt som testområde.

- Det handler om at gøre folk bevidste om, hvor meget vand og energi de bruger, når de går i bad. I første omgang registrerer vi hen over en måned, hvor længe sportsudøverne i Cuben i gennemsnit står under bruseren. En undersøgelse peger på, at danskerne gennemsnitligt bruger seks og et halvt minut pr. brusebad, fortæller stifter og partner i ShowerEcoGuide, Thomas Munch-Laursen.

Derefter vil firmaet lave en oplysningskampagne, hvor der blandt andet fokuseres på den besparelse, der er, hvis man tager kortere bade.

- Incitamentet for brugerne i Cuben er, at de penge, der forhåbentlig kommer ud af at spare på vandet, for eksempel kan gå til nyt udstyr og faciliteter i hallen, og på den måde er det et projekt, der taler til fællesskabsfølelsen, siger Thomas Munch-Larsen.