Skovarbejder døde da træ væltede den forkerte vej: Sikkerhedsafstanden var ikke overholdt

Taps: Arbejdstilsynet har givet to strakspåbud til en mindre virksomhed fra Tørring efter dødsulykken den 17. januar, hvor en polsk skovarbejder på 37 år døde. Han blev ramt af et tyve meter højt bøgetræ, da han arbejdede i et skovområde ved Taps, der ligger i nærheden af Christiansfeld.

Den polske mand arbejdede i skoven sammen med blandt andre sin bror og ejeren af virksomheden, da han blev ramt af et bøgetræ på 20 meter, der ikke faldt som forventet. Skovarbejderen var i gang med at save store grene af kronen på et andet bøgetræ, der var fældet tidligere på dagen den 17. januar. Samtidig var hans kolleger gået i gang med at fælde et nyt træ. Men i stedet for at falde mod vest faldt træet mod syd som det første træ, hvor skovarbejderen stod og arbejdede.

Nu har virksomheden fra Tørring fået et strakspåbud, der pålægger virksomheden at overholde sikkerhedsafstanden ved fældning af træer. Samtidig har virksomheden fået et påbud om at yde psykisk førstehjælp til de ansatte, der var vidne til dødsulykken. Det fremgår af den rapport, som Arbejdstilsynet har lavet efter dødsulykken, og som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i.