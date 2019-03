Mange af pengene er brugt af de ledende embedsmænd på skoleområdet, som har sat flere milliondyre initiativer i gang uden at spørge politikerne først. En del af det økonomiske kaos skyldes også, at politisk besluttede besparelser ikke er ført ud i livet af embedsværket.

Afskedigelsen kommer i kølvandet af, at et massivt overforbrug på 29 millioner kroner er afdækket i hendes forvaltning.

Snebolden

Snebolden begyndte at rulle for Helle Thiele i starten af februar, da Venstres medlemmer af børne- og uddannelsesudvalget som de eneste stod fast på, at planlagte besparelser for 3,8 millioner kroner på de handicappede børns skoler skulle gennemføres. Resten af politikerne sagde nej.

Og efter at de øvrige partier offentligt havde klandret Venstre for at ville svinge sparekniven over Koldings svageste børn, valgte partiets gruppeformand Merete Due Paarup at gå ud med årsagen til Venstres stålfasthed - nemlig at der ventede store besparelser i børne- og uddannelsesforvaltningen som følge af, at forvaltningen ikke har haft styr på sin økonomi og brugt for mange penge.

Udsigten til netop de besparelser havde politikerne ellers indtil da aftalt at holde for sig selv for ikke at skabe unødig uro på skolerne for tidligt, har JydskeVestkysten siden erfaret.

Men 11. februar sagde Due Paarup i JydskeVestkysten om skoleområdets økonomi, at "det er en stor rodebunke", og "hvis vi undlader at udmønte de besparelser, vi forlængst har aftalt på specialområdet, så går det måske ud over almenområdet".

Samme dag bekræftede børne- og uddannelsesdirektør Helle Thiele, at forvaltningens mangeårige økonomichef var blevet fyret, og hun forklarede, at det endnu ikke færdigopgjorte overforbrug skyldtes "dårlige rutiner, manglende overblik og en gammel kultur". Siden tog den fyrede økonomichef Kai Ekmann i en fortrolig rapport til skolepolitikerne til genmæle og hævdede, at skoledirektøren og skolechefen har talt usandt i deres forklaringer om overforbruget.