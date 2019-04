Skolechef fyret: Politikere trætte af ikke at blive orienteret af ham

Kolding Kommunes skolechef Lars Svenson er fortid i Kolding. Et enigt økonomiudvalg har besluttet at indlede en afskedigelsessag mod skolechefen. Fyringen kommer efter den nylige afskedigelse af direktøren for skoleområdet, Helle Thiele.

Kolding: Efter nogle uger, hvor kritikken er haglet ned over Kolding Kommunes skolechef, Lars Svenson, er han nu fortid i Kolding.

Et enigt økonomiudvalg har besluttet af indlede en afskedigelsessag mod Lars Svenson, der kom til Kolding som skolechef i februar 2017.

Fyringen kommer kun kort tid efter, at skolechefens overordnede, børne- og uddannelsesdirektør Helle Thiele, også røg ud af vagten - efter at der blandt andet var afsløret et millionstort overforbrug på centrale konti på skoleområdet.

Samtidig kom det frem, at skoleområdets øverste ledelse havde sat en stribe nye, dyre initiativer i gang uden at spørge politikerne i børne- og uddannelsesudvalget. Senere gav det også anledning til kritik fra flere politikere, at Lars Svenson - umiddelbart efter at politikerne havde vedtaget store besparelser som følge af overforbruget - bevilgede ekstra hjælp for millioner af kroner til 44 specialelever.