Skole advarer: Børnelokker brugte populært skydespil til at få skoledrenge til at sende intime billeder

Lyshøjskolen har sendt en advarsel ud til hundredvis af forældre. Flere drenge på skolen er via spillet CS GO kommet i kontakt med en voksen, der købte spilleting til dem og samtidig lokkede dem til at sende intime optagelser af dem selv.

Herefter opkrævede han betaling for sine gaver til de unge i form af optagelser, som drengene skulle lave af dem selv. I starten kunne det være uskyldige optagelser som for eksempel en optagelse af en dreng, der hopper på et ben. Men senere krævede han, at drengene skulle sende ham ganske grænseoverskridende og intime optagelser, og det har flere drenge gjort.

Via spillet opbyggede manden et bånd til eleverne og betalte spil og de såkaldte skins, der for eksempel kan være særlige farver eller overflader på de våben, man bruger i spillet, for drengene.

Torsdag sidst på dagen sendte afdelingslederen for udskolingen en mail ud til samtlige forældre til elever i 5.-9. klasse og fortalte her, at man har konstateret, at en mand har taget kontakt med flere drenge, der spillede CS GO.

Nu går skolens ledelse ud og advarer forældre og elever på skolen mod den krænkende adfærd, som er foregået i elevernes fritid via det meget populære skydespil CS GO.

Hun peger på, at CS GO er temmelig udbredt allerede fra 4.-5. årgang, og derfor har man fra skolens side skrevet til forældre fra 5. klasse og op.

Afdelingsleder Lisbeth Askjær-Hansen ønsker ikke at oplyse nærmere om, hvilke billeder og optagelser drengene har sendt, eller præcist hvilke klassetrin de pågældende drenge går på. Hun slår dog fast, at der er tale om intime billeder, og i mailen til forældrene skriver hun, at manden bad drengene "filme grænseoverskridende, intime handlinger".

Drenge var samlet

- Det her er en reminder om, at vi alle er opmærksomme omkring, hvad vores børn laver, for det er en verden, de ikke altid kan finde ud af, hvordan man agerer i. Som forældre har man et stort ansvar, men som skole tager vi selvfølgelig også ansvar for elevernes digitale dannelse, siger Lisbeth Askjær-Hansen og opfordrer forældre til at tage en snak med deres børn om sagen.

Torsdag havde hun alle drenge fra 7.-9. klasse samlet til en snak om, hvad der er foregået.

- Jeg snakkede blandt andet med dem om, at det er sjældent, at noget er gratis og om hans adfærd. For manden har sandsynligvis skiftet kaldenavn på nettet, siden det her skete, fortæller Lisbeth Askjær-Hansen og tilføjer, at lærerne på skolen er opmærksomme på at snakke med eleverne om deres egen og andres adfærd på digitale medier.

Også eleverne i 5. og 6. klasse bliver informeret om hændelserne og om, at de skal være agtpågivende på nettet.