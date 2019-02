Flere skoler i Kolding har på det seneste advaret både forældre og elever om, at en privat sexvideo med to helt unge deles blandt nogle skoleelever i Kolding. Politiet håber, at advarslen kan hindre videoen i at brede sig.

Kolding: En sexvideo med to helt unge mennesker florerer i øjeblikket blandt nogle skoleelever i Kolding.

Det advarer flere skoler om i en besked, der er sendt til forældre til de ældste elever, og i nogle tilfælde også til eleverne. På flere skoler har man desuden talt med eleverne i de ældste klasser om sagen.

Skolerne understreger overfor både forældre og elever, at det er strafbart at dele sådanne videoer, ligesom man oplyser, at det også er ulovligt at være i besiddelse af videoen.

Skolernes advarsel kommer, efter at man fra politiets side har henvendt sig til kommunen angående sagen, og herefter er samtlige skoler blevet informeret om videoen.

På Lyshøjskolen skrev skolens kontaktlærer for SSP-samarbejdet (samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politiet, red.) ud til forældrene og oplyste, at "der florerer en sexvideo med to piger under 18 år gammel." Han har desuden været rundt i de ældste klasser for at tale med eleverne om videoen og opfordrer forældrene til at gøre det samme.

- Vi som skole skal være med til at klæde vores unge på i forhold til, hvad der er ok og ikke ok, siger skoleleder Anders Svendsen, der ikke er bekendt med, at elever på Lyshøjskolen har modtaget eller delt sexvideoen.