Seniorbofællesskab med fælleshus i støbeskeen: Seniorerne vil gerne have noget nærhed

Pierre Ejendomme håber at opføre 24 seniorboliger på mellem 60 og 85 kvadratmeter i Seest. - Seniorerne vil gerne have noget nærhed og socialt samvær med deres naboer, lyder det fra Pierre Legarth, der ejer Pierre Ejendomme.

Kolding: Der er mulighed for at leje sig ind i et fælleshus, når fødselsdagen skal fejres, og beboerne kan standse bilen lige uden for hoveddøren, når de har været ude at handle. Sådan ser skitsen ud for et nyt seniorbofællesskab, som Pierre Ejendomme vil opføre på Holbergsvej 18-20, hvor der i dag ligger en gård, der har været brugt til erhvervsformål.

Pierre Ejendomme har købt ejendommen i foråret, og når gården er revet ned, og der ligger en lokalplan, der åbner op for boliger på grunden, så håber Pierre Legarth, der er direktør og ejer af Pierre Ejendomme, at byggeriet kan gå i gang i løbet af 2020. Efter planen skal boligerne stå klar til indflytning i slutningen af 2021. Der er ingen krav om at fremvise fødselsattester for at komme ind, men byggeriet er målrettet seniorer.

- Vi går efter dem, der nærmer sig 60 år. Det er måske nogen, der er begyndt at trappe ned på arbejdsmarkedet og gerne vil have noget mindre at bo i, fordi børnene for længst er flyttet hjemmefra, siger Pierre Legarth, der forventer, at placeringen som nabo til en Netto-butik tæller på plussiden.