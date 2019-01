Kolding: SF's to medlemmer af Kolding Byråd trækker nu støtten til at etablere det planlagte biogasanlæg på Venusvej i det nordlige industrikvarter i Kolding.

Ganske vist sagde partiet ja til den høring, som biogas-planerne netop nu er sendt ud i, og som lægger op til en placering på netop Venusvej, men i en pressemeddelelse fredag morgen oplyser de to SF-byrådsmedlemmer, at de alligevel ikke støtter den pågældende placering.

Ifølge pressemeddelelsen er SF i princippet for at opføre et biogasanlæg, men placeringen giver de to SF'ere dybe panderynker.

- Det er godt at få tingene undersøgt, og derfor har vi støttet en høring. Vi er egentligt positive overfor biogasanlæg, fordi det udnytter et spildprodukt til energifremstilling, og det giver meget god mening. Samtidig bidrager det positivt til den grønne omstilling og CO2-regnskabet, siger SF's Hans Holmer, medlem af plan-, bolig- og miljøudvalget, i en pressemeddelelse.

Han og hans partikollega kalder den planlagte placering for "skæv".

- Vi frygter, at det her bliver Koldings Daka-sag. Vi kan læse i miljøkonsekvensrapporten, at det nye anlæg lever op til lovkravene, men når vi spørger ind til det, kan vi ikke få et klart svar om, hvorvidt anlægget lugter. Det er altså et problem, når det både ligger tæt på en række store kontormiljøer og boliger i Bramdrupdam. Mit skrækscenarie er, at vi får en lugt som fra det gamle Daka ved Hedensted, mener Hans Holmer.