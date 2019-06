Hvor er vi henne, når der bliver diskuteret madspild, og vi så tvinges til at smide 250 tons friske råvarer ud. Det her er helt håbløst, siger Jan Vinther Laursen, der er ejer og direktør i restauranten Bone?s, der har fået en bøde for sin håndtering af salatbaren, hvor kæden bruger rester til næste dag. Arkivfoto: Robert Wengler

Familierestauranten Bone's i Kolding har fået en bøde på 15.000 kroner af Fødevarestyrelsen. Direktør og medejer af kæden med 25 restauranter har klaget over afgørelsen og vil ikke betale bøden.

Kolding: Når den sidste gæst har forladt restauranten, bliver det tjekket, om resterne i salatbaren kan bruges næste dag. Kan de det, så bliver de sat på køl. Når kokken næste dag gør salatbaren klar, så nødder og bønnespirer tjekket igen, inden salatbaren bliver fyldt med friske råvarer og resterne fra dagen før. Sådan har det været i mange år, forklarer medejer og direktør hos Bone's, Jan Vinther Laursen, og sådan er det fortsat. - De krav, Fødevarestyrelsen stiller, betyder efter vores vurdering, at styrelsen beder os om at kassere cirka 30-35 kilo fødevarer hver aften. Vi fylder jo løbende salatbaren op hele dagen. Ser vi på hele kæden, så skal 25 restauranter hver smide 30-35 kilo ud om dagen. De beder os om at kassere over 250 tons frisk mad om året. Det kan vi som ansvarlig kæde ikke leve med i forhold til vores image og rent økonomisk. Det her er helt håbløst, siger Jan Vinther Laursen.

De andre restauranter Fødevarestyrelsen var på besøg i februar, hvor kontrollanterne gav restauranten en indskærpelse for proceduren med salatbaren, hvor virksomheden blev vejledt om regler for genanvendelse af rester og oplyst om risikoen for forurening af fødevarer ved selvbetjening af salatbaren. Og da Fødevarestyrelsen var forbi igen i april, og proceduren var den samme, så udløser det automatisk en bøde, og i det her tilfælde er bøden på 15.000 kroner. - Fødevarestyrelsen har efter vores vurdering fået dokumentation for, at der ikke er en risiko ved den måde, vi gør tingene på. Og det er helt utilstedelig, at Fødevarestyrelsen taler om genbrug. Det er ikke tilfældet. Den sidste gæst, vi har på restauranten, forventer en salatbar, der er mindst lige så skarp og frisk som den salatbar, vi har, når vi åbner, siger Jan Vinther Laursen, der undrer sig over, at Fødevarestyrelsen har været besøg på i ni-ti af kædens restauranter siden, uden det har udløst en indskærpelse. - Hvis det her var kritisk, så skulle Fødevarestyrelsen gå ud i samtlige af vores restauranter straks. Det kan ikke være en akut udfordring, siger Jan Vinther Laursen.

Betaler ikke bøden Hos Fødevarestyrelsen forklarer fødevarechef Bente Holst, at man nu afventer resultatet af klagesagen. Direktøren undrer sig over, at det kun er restauranten i Kolding, der har fået en indskærpelse og efterfølgende en bøde. Hvad tænker du om det? - Jeg har jo ikke været inde og kigge på, hvad der er kontrolleret de andre steder. Det kan jo også være, at der er andre procedurer de andre steder. Direktøren forklarer selv, at de gør tingene på samme måde alle steder? - Når klageafgørelsen foreligger, så kan vi gå ind og sige, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg kan ikke sige, at der aldrig er nogen, der får medhold i en klage. Hvis det er en klage, der går imod vores vurdering, så ændrer vi selvfølgelig holdning. Og får vi medhold, så gælder det alle restauranter i kæden, siger Bente Holst. Direktøren i kæden har nu fået bøden, men den bliver ikke betalt. - Nu har vi fået et brev, hvor de beder mig om, at jeg erkender, at jeg har overtrådt fødevarelovgivningen. Det har jeg ikke. Derfor kan jeg ikke erkende og betale bøden. Det næste bliver vel en politianmeldelse, og så må vi tage den derfra, men jeg håber da, at de venter med en politianmeldelse, indtil klagesagen er afgjort, siger Jan Vinther Laursen.