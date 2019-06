Politi leder efter fører af Audi A6: Stak af og kørte mod færdselsretningen på motorvejen

Eftersættelse: En Audi A6 med registreringsnummer XY 46 487 har undsluppet Sydøstjyllands Politi flere gange.

Senest klokken 12.56 søndag, hvor føreren af bilen ikke ville standse, og stak af fra politiet via motorvejen, hvor den kørte mod færdselsretningen.

- Når vi taler om, at han kører på motorvejen mod færdselsretningen, så er det vigtigt, at vi får ham stoppet, understreger vagtchef Jørn Lindhardt fra Sydøstjyllands Politi.

Sydøstjyllands Politi skønner, at bilen holder til i Fredericia- og Kolding-området, og vil derfor gerne høre fra nogen, som måtte have set bilen.

Vagtchefen tilføjer, at de nummerplader, som sidder på bilen, ikke hører til køretøjet, og at det derfor ikke har været muligt at finde frem til føreren af bilen ud fra registreringsnummeret.