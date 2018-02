Planlov forsinker whiskyfirmas ønske om at bygge nyt

Sjølund: Indehaverne af succesvirksomheden whisky.dk kan næsten ikke tøjle deres utålmodighed efter at komme i gang med at udvide firmaet i nye og større lokaliteter med plads til både butik og produktion.

- Vi bor til leje i en lille butik, og vi er vokset ud af vores lokaler. Nu har vi fundet en grund 500 meter længere nede ad gaden, hvor ejeren er parat til at bygge nyt til os og give os uanede muligheder for at leje. Men vi kan ikke få lov, fordi arealet ligger i landzone, fortæller Henrik Olsen.

Godt nok har Kolding Kommunes by- og udviklingsforvaltning meddelt, at kommunen er positivt indstillet overfor at ændre plangrundlaget, så byggegrunden kan indlemmes i byzonen.

Men den proces tager et års tid, og så er det endda ikke helt sikkert, at Erhvervsstyrelsen til slut vil godkende ændringen, har kommunen oplyst.

Fra planafdelingen forklarer byplanlægger Hans Peter Therkildsen, at kommunen selvfølgelig kun er parat til at ændre på plangrundlaget, fordi man mener, det er fornuftigt.

- Men det kræver altid gode argumenter overfor de statslige myndigheder at inddrage ny jord til landsbyer. Det gælder også, når man ønsker at inddrage ny jord til større byer. Man skal kunne argumentere for, at det er nødvendigt, og at der ikke rummelighed nok indenfor de gældende bygrænser, forklarer han.