Plan for kæmpemæssigt biogasanlæg i høring nu

Det planlagte biogasanlæg ved Venusvej bliver meget synligt. Anlægget kommer til at bestå af seks enorme tanke i 25 meters højde.

- Men jeg har stillet krav om, at kommunen må tilplante sit bælte omkring virksomheden med hurtigtvoksende beplantning, for anlægget ser meget højt ud i landskabet, siger han.

Politikerne i byrådets plan-, miljø og boligudvalget har sagt ja til at sende lokalplanforslaget i høring, og næstformand Molle Lykke Nielsen (DF) siger, at "vi kan kun nikke ja til projektet som sådan".

Anlægget, som blandt andet skal omdanne fødevareaffald og husdyrgødning til naturgas, kommer ifølge Kolding Kommunes lokalplanforslag til at bestå af op til seks store procestanke med en højde på op til 25 meter. Dertil modtagetanke, læsse- og lossehal og modtagehal for faste biomasser. Desuden skal der bygges efterlagertanke med skorsten, kontor og mandskabsfaciliteter, mindre tekniske anlæg og en gasledning til gasnettets tilslutningsstation.

Kolding: Så er planen for energiselskabet Nature Energys kommende og kæmpestore biogasanlæg ved Venusvej på vej i offentlig høring, så borgere, virksomheder og alle andre kan komme med kommentarer eller indsigelser, inden Kolding Byråd kan vedtage lokalplanen endeligt i starten af næste år.

Nature Energy er ejet af de otte fynske kommuner og hed tidligere Naturgas Fyn.Selskabet bidrager til en grøn omstilling af gasnettet ved at bygge biogasanlæg i hele landet. På den måde fortrænges den fossile naturgas. Selskabet ejer som regel 51 procent af aktierne i biogasselskaberne, mens leverandørerne til de enkelte anlæg - typisk lokale landmænd - ejer resten. Anlægget i Kolding skal efter planen producere 17,5 mio. kubikmeter klimavenligt biogas - nok til at opvarme 10.000 almindelige husstande.

Kolding Kommune vurderer, at trafikken til og fra Nature Energy Trekanten, som anlægget er døbt, vil benytte Dons Landevej og Venusvej til ind- og udkørsel og forudser stor trængsel i rundkørslen ved Dons Landevej/Højvangen og krydset ved Venusvej/Vejlevej. Problemerne vil dog primært skyldes stigningen i den eksisterende trafik, forudser trafikeksperterne.

I alt anslås det, at der bliver tale om 23.000 lastbiltransporter til og fra anlægget om året eller omkring 73 om dagen.

Lugt

Lugt fra anlægget er ikke til at komme udenom, selvom alle tanke er lukkede og under konstant undertryk. For når biogasanlægget er i drift, vil der komme udledninger af lugt, kvælstofoxider, kulilte og svovlbrinte, der lugter af råddent æg.

Men ifølge Nature Energys egne miljøberegninger vil udledningerne ikke berøre de nærmeste beboelser og boligområder, og alle grænseværdierne til omgivelserne overholdes ifølge beregningerne. Dog vil der i anlæggets startfase og op til fire måneder være lugtgener "af en anden karakter", som det hedder.

Lokalplanforslaget er i høring fra 19. december til 6. februar, hvorefter kommunen vil tage stilling til eventuelle indsigelser, inden byrådet kan godkende plangrundlaget for biogasanlægget endeligt.