Pierre Legarth bygger igen: 18 rækkehuse på gammel fabriksgrund

- Selvfølgelig skal vi det. Personligt synes jeg, det er helt fantastisk, at vi har private udviklere, som vil noget godt for vores by. Det skatter vi meget på. Vi samler på private investorer her i kommunen, og i forhold til projektet på Agtrupvej er der ingen sten i skoen, siger Asger Christensen forud for onsdagens møde.

Meningen er, at fabriksbygningen skal rives ned, og at der i stedet skal opføres 18 rækkehuse i to plan. Rækkehusene bliver udlejningsboliger.

By- og udviklingsforvaltningen regner med, at et lokalplanforslag for rækkehusbebyggelsen kan være klar til at blive sendt i offentlig høring i fire uger fra 4. maj til 1. juni. I den periode kan alle komme med forslag til ændringer og indsigelser til lokalplanforslaget, som derefter eventuelt rettes til. Endelig vedtagelse af politikerne sker 15. august, hvorefter byggeriet kan sættes i gang.

Miljø og støj

Udspillet til fremtiden for Diesella-grunden er, at de 18 rækkehuse placeres i fire rækker med fire eller fem i hver, og at der til højre for bebyggelsen anlægges fællesarealer, en fællesvej med vendeplads for enden og parkeringspladser med mulighed for carporte. Mindre stier skal give adgang til boligerne, som man altså ikke kommer til at kunne køre helt hen til.

Til gengæld får hvert rækkehus en lille have, og husene opføres i mørke teglsten med flade skrånende tage og franske altandøre på 1. sal.

Og alt tyder altså på, at politikerne sætter gang i lokalplanarbejdet i dag, så projektet kan komme i gang efter sommer.

En del af arbejdet bliver at lave en miljøscreening af byggegrunden for at afdække eventuel forurening, ligesom der skal laves støjmålinger for at sikre, at støjen fra trafikken på Agtrupvej ikke er for høj.