Defco har de seneste fire år haft røde tal på bundlinjen og selskabet har samlet tabt over 50 millioner kroner. Virksomheden har tidligere forklaret, at stigende råvarepriser har presset virksomheden, og at der er "ekstrem hård konkurrence på det danske marked".

Konkurrenten, der nu har overtaget, har derimod kørt med overskud. Seneste resultat i Skare Food, der blev offentliggjort i starten af 2019, viste dog et af de dårligste i flere år. Virksomhedens omsætning faldt fra 231 millioner kroner til 198 millioner kroner, og samtidig faldt resultatet til 1,8 millioner kroner. Det er et af de dårligste resultater i mange år i virksomheden. I regnskabet konkluderede ledelsen, at resultatet er "tilfredsstillende ud fra de givne markedsforhold".

Direktøren for Skare Food i Christiansfeld, Lars Foged Andersen, udtaler sig ikke i sagen om købte af Defco, og det er ikke muligt at få en kommentar fra Kurt Skare, der er udrejst. Stifteren og direktøren i gruppen Kurt Skare har til Børsen forklaret, at produktion i Defco kører videre, og at overtagelsen betyder, at 130 arbejdspladser fortsætter.

Han forklarer videre, at produktionen fortsætter i både Christiansfeld og Aarhus, mens udvikling, indkøb, salg og andre ting, der med fordel kan koordineres, vil blive lagt sammen. Defco-brandet bliver videre ført.