Landmand Ole Andersen, der blev et kendt ansigt via tv-programmet "Landmand søger kærlighed" på TV 2, er gået konkurs med sit landbrug. Kurator i konkursboet tvivler på, at der fremover skal malkes køer på ejendommen.

Kolding: Det har i mange år været et tilløbsstykke, når Ole Andersen i foråret slap malkekøerne ud på græsmarken ved Kolding som en del af den årlige Øko-dag. Men de mange tusind gæster skal finde nye græsgange for at se køerne "danse", efter at Ole Andersen selv har begæret sit landbrug konkurs. Nu er advokat Søren Christensen Volder, der er partner i Bech-Bruun, indsat af skifteretten som kurator til at redde trådene ud i konkursboet, der består af ejendommen og 200 økologiske malkekøer på Hulskovvej. - Han har vel erkendt, at han ikke kunne få driften til at hænge sammen. Og med den høst - eller mangel på samme - der har været i år, så er det klart, at når situationen er lidt stram, siger Søren Christensen Volder. Ole Andersen overtog gården på Hulskovvej i 1992, og seks år senere lagde han om til økologi. Han har i mange år inviteret inden for til den årlige Øko-dag, hvor køerne kom ud på græs i foråret. JydskeVestkysten har været i kontakt med landmanden, men han ønsker ikke at kommentere situationen på nuværende tidspunkt. Landmanden blev offentligt kendt, da han deltog i anden sæson af TV 2-programmet "Landmand søger kærlighed", hvor han med tv-kameraet på sidelinjen gjorde kur til fem kvinder. Men det var særligt Ole Andersens forkærlighed for at besøge swingerklubber, som landmanden fortalte om i programmet, der gjorde, at landmanden blev kendt i en større offentlighed.

- Der er en pæn interesse for stedet, men det er ikke nødvendigvis fordi, at der fortsat skal være malkekøer. Få dage inden konkursen blev en større del af jorden godkendt til at fungere som grusgrav. Det har højnet interessen. Søren Christensen Volder, kurator i konkursboet