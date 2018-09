Obama fra scenen på SDU: Danmark har meget at være stolte af

Barack Obama er gået på scenen på SDU i Kolding. Noget af det første, ekspræsidenten gjorde, var at rose det danske militær.

- I har meget at være stolte af, sagde han.

Det var især det danske militær, som den 44. amerikanske præsident hentydede til. Han forklarede, at Danmark ifølge ham er med i mange alliancer og står for meget sikkerhed i vesten og andre steder, landets størrelse taget i betragtning.

Nævnte ikke Trump

Senere i arrangementet talte Barack Obama om de tendenser, som han ser i den politiske verden i 2018.

- Jeg er bekymret over trends i både den internationale og i den amerikanske politik. Derfor er det vigtigt for mig at bidrage med mine synspunkter, som jeg har gjort de sidste par måneder, sagde Barack Obama.

For ekspræsidenten handler det ikke om politiske uenigheder mellem fløjene. Han nævnte ikke Donald Trump direkte, men han fortalte, at han er bekymret over den politiske debat.

- Det handler om, når vi ser en politisk debat, der ikke tager udgangspunkt i fakta, men en debat der nærmere handler om race eller nationalistiske synspunkter, sagde han.