Nyt forslag: Forældre skal kunne købe aftensmad, barnepige og tøjvask i daginstitutionen

Børnechef i Kolding Kommune, Merete Lund Westergaard, står sammen med sine folk bag forslaget om at søge om at give forældre mulighed for at købe tilkøbsydelser i daginstitutionerne. Foto: Søren Gylling

Småbørnsforældre i Kolding kan i fremtiden måske få deres barns daginstitution til at stå for indkøb, tøjvask, babysitting og aftensmad. Embedsmænd foreslår politikere at søge ministerium om dispensation fra de nuværende regler.

Kolding: Når mor eller far henter lille Magnus eller Amalie i vuggestuen eller børnehaven i fremtiden, kan det også være, at de lige får stukket aftensmad til hele familien i hånden, får en taske med rent vasketøj med hjem, og at der er købt ind til de næste dage. Småbørnsforældre i Kolding skal, hvis det står til embedsmænd i børne- og uddannelsesforvaltningen, nemlig have mulighed for at betale sig fra nogle af familiernes gøremål og i stedet få deres barns daginstitution til at stå for disse opgaver. Det kan for eksempel dreje sig om madlavning, tøjvask, indkøb, at følge ens barn hjem om eftermiddagen, babysitting om aftenen eller ekstra sprogstimulering udenfor børnehaven eller vuggestuen. Forslaget fra embedsmændene skal behandles af politikerne i børne- og uddannelsesforvaltningen onsdag, og siger de ja, skal det forelægges byrådet, hvorefter det skal sendes videre til Økonomi- og Indenrigsministeriet. For at forslaget kan blive virkelighed, kræver det ministeriets godkendelse, men der er lagt op til, at kommunen skal søge i forbindelse med kommunernes udfordringsret - det vil sige mulighed for at få dispensation fra gældende regler og lovgivning for at kunne gøre nogle ting anderledes. I dag må kommunerne ifølge dagtilbudsloven kun udføre kerneopgaven, og det er at tilbyde dagtilbud til de 0-6-årige børn.

Udfordringsret Forslaget om, at Koldings daginstitutioner kan tilbyde forældre at tilkøbe ikke-kommunale ydelser, kommer i forbindelse med, at kommunens direktion har bedt alle fagudvalg om at behandle forslag, der kan være med til at forenkle regler og procedurer.



Regeringen har i samarbejde med KL og Danske Regioner indført en udfordringsret. Med udfordringsretten har alle offentligt ansatte og private leverandører mulighed for at komme med ændringsforslag til uhensigtsmæssige statslige og lokale regler, samt søge om at fravige reglerne. Sidste år udvidede man udfordringsretten i forhold til tidligere.

Har før fået nej - Vi må ikke alt det, der går ud over det. Men vi vil gerne bidrage med noget, der kan være positivt for familierne, siger børnechef i Kolding Kommune, Merete Lund Westergaard. Kommunen har for flere år siden søgt om lov til, at forældre kan købe tilkøbsydelser i daginstitutionerne, men dengang blev det et nej, fortæller hun. Nogle dagsinstitutionsledere har dog siden foreslået noget lignende og har efterlyst muligheden for "at tænke ud af boksen". Får Kolding lov i denne omgang, er forslaget, at det skal være op til hver enkelt forældrebestyrelse, om muligheden for tilkøbsydelser skal indføres, og hvilke ydelser man i givet fald skal tilbyde. Merete Lund Westergaard peger for eksempel på, at det kan være, at man har køkkenfaciliteter til at kunne lave aftensmad på bestilling til familierne.

Velhavende eller ej Bliver det ikke de velhavende forældre, der vil kunne benytte denne ordning? - Man kan se, at vi har tilkøb af frokostordning i børnehaverne, og der er det et bredt spektrum af børnehaver, der har valgt det til trods for, at det koster 600 kroner om måneden. Så jeg vil ikke vurdere, hvordan det her vil fordele sig. Man kan sige, at det vil ligge ud over velfærdsydelsen, men mad skal man alligevel have i familierne. Nogle vil alligevel også skulle have en barnepige til at passe barnet. Noget handler om prioritering, siger Merete Lund Westergaard. Hvorfor skal daginstitutioner blandes ind i, at nogle vil have betale andre for at vaske tøj, lave mad eller passe barn? - Man har jo sin daglige gang i institutionen, og fordelen er, at relationen allerede eksisterer, for eksempel hvis man skal have en barnepige til at passe sit barn. Og på madområdet har vi en knowhow, siger børnechefen, der erkender, at ministeriet måske vil se på, om muligheden for tilkøb af ydelser kan virke konkurrenceforvridende. Hun understreger, at daginstitutionerne ikke skal tjene penge på opgaverne, men have deres udgifter dækket.