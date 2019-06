Det handler om at suge til sig af stort og småt inden for jagtens verden. Sådan lød det fra tre kvindelig nyjægere, der var med til Hunting Skills på Vamdrup Skydecenter, der skal åbne jagtens verden for jægere, der har fået jagttegn inden for de seneste par år.

Vamdrup: Efter at have siddet en kold morgen ved en sø sammen med sin kæreste, så var hun solgt. Sidste år fik hun jagttegn, og i dag er hun vild med det hele. Sammenholdet, naturoplevelsen og at øve sig på skydebanen.

- Jeg elsker at skyde på bane. Det er så sjovt, siger Louise Andersen, der var til Hunting Skills på Vamdrup Skydecenter søndag. Det var Danmarks Jægerforbund Kreds 4, der havde taget initiativ til dagen netop for at introducere nyjægere til jagtens verden. Dagen bød på foredrag, opvisninger og mulighed for at øve sig på skydebanen.

- Vi vil alle tre gerne suge til os. Der er så meget, du skal lære, og så er det helt oplagt at komme sådan et sted, hvor du kan se mange forskellige ting, siger Louise Andersen, der var taget fra Fyn sammen med Pernille Spangsberg Nielsen og Kerstin Dallmann, som hun har mødt på skydebanerne på Fyn sidste år, da de tog jagttegn.

Sidstnævnte fik interesse for jagt gennem jagthundetræningen, hvor hun blev inviteret med på en jagt.

- Det kan godt være en lidt lukket verden at træde ind. Jeg har ikke haft en familie, der kunne introducere mig til den her verden. Derfor er det godt at komme lidt ind i miljøet gennem sådan en dag, siger Kerstin Dallmann.