Ny ledelse på plads efter fratrådt socialdirektør

Kolding: Det bliver Kolding Kommunes social- og handicapchef Bettina Brøndsted, der kommer til at have ansvaret for socialforvaltningen i de kommende måneder.

Politikerne i økonomiudvalget besluttede på et møde tirsdag, at Brøndsted skal konstitueres i stillingen efter Lars Rasmussen, som pludseligt fratrådte sit job med øjeblikkelig virkning i sidste uge. Kommunens socialdirektør gennem 22 år måtte forlade jobbet, efter at revisionsfirmaet BDO har påvist, at der blev lavet lavet fusk med tallene i socialforvaltningens årsregnskab for 2018. Forvaltningens tidligere økonomichef bogførte udgifter i 2019, selvom de vedrørte 2018 - og fik dermed et stort budgetskred til at se 19,3 millioner mindre ud, end det i virkeligheden var.

Borgmester Jørn Pedersen (V) oplyser, at stillingen som socialdirektør nu bliver slået op med henblik på at få en ny fast direktør i stolen hurtigst mulig.