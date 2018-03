Nu er storkerede klar: Eltang venter på storken

Kolding: Elever og ansatte på Eltang Skole og ansatte og brugere i Birkemose Golfklub kommer i den næste tid til at kigge ekstra efter storke i området. Skolen og golfklubben har nemlig i samarbejde sat en storkerede op ved golfbanen.

Samarbejdet kom praktisk talt i stand efter en aprilsnar. Sidste år satte golfklubben 150 stærekasser op for at undgå angreb af gåsebillelarver på golfbanen, og for at drive lidt gæk med golfklubbens medlemmer den 1. april fortalte klubbens manager Claus Valter, at de var nødt til at bore hullerne lidt større, fordi der var set storke i Birkemosen.

Senere viste det sig, at der faktisk var observeret storke i området nær golfbanen. Claus Valter henvendte sig derfor til skolen for at høre, om nogle elever ville være med til at lave en storkerede.

6. klasse og deres lærer Peter Blirup var med på idéen, og i klassens natur- og teknologitimer kom undervisningen til at handle om storke. Klassen har før arbejdet med Birkemosen og ved, at det er et godt område for en stork at leve i. De fik en rede af jern leveret af golfklubben og gik i gang med at lave bund af ståltråd og flette reden af pil, bøg og tjørn, og siden forede de reden med halm og hestemøg.

Torsdag blev reden hejst på plads nær det 12. hul på golfbanen under overværelse af klassen og de ældste børn fra børnehaven. Den kan ses fra et kommende nyt udflugtsmål med borde og bænke ved Birkemosevej, og så er der kun at vente på at en rødbenet stork vil slå sig ned i området.