Nu bliver havfruen hel igen: Kunstner har opsporet det forsvundne hoved

Erik Valter holdt tegneworkshop fredag til Kulturnatten. Her var det meningen, at børn skulle tegne en havfrue med hoved, men sådan blev det ikke. Arkivfoto: Søren Gylling

- Jeg havde jo lovet at give frit lejde, hvis jeg fik hovedet leveret tilbage, så jeg sagde til dem, at hvis jeg fik hovedet, så lod vi den ligge der.

På skærmbilledet kunne Erik Valter se navnet på fotografen, og han gik i gang med at få kontakt til ham. Der var ingen reaktion på henvendelsen, og derfor tog kunstneren fat i knægtens far. Det satte skred i tingene, og det ledte Erik Valter til en anden ung mand, som han mødtes med et sted i Kolding. Hvor de mødtes, ønsker Erik Valter ikke, at offentligheden skal vide, fordi han ikke vil hænge nogen ud.

- Jeg fik tilsendt et screenshot fra Instagram. En ung mand havde taget et billede af hovedet, fortæller Erik Valter.

Det var Erik Valter selv, der fredag aften opsporede sit kunstværks forsvundne hoved. Det hele begyndte med, at han modtog et praj fra en bekendt.

Vi må gerne være tykke

Nogle har spekuleret i, om Erik Valter selv havde fjernet og gemt hovedet for at skabe opmærksomhed om kunstværket. Han ønsker at slå fast med syvtommersøm, at det altså ikke er tilfældet.

- Jeg vil jo gerne renses. Nu kan jeg bevise min uskyld. Dem, der har insinueret, at det måtte være mig, må have røde ører nu, siger han.

Manden, der tippede Erik Valter, får i øvrigt sin findeløn.

- Vedkommende skulle have en flaske Gammel Dansk, men han drikker ikke. Men han vil gerne have en af mine små figurer, så det får han, fortæller kunstneren, som håber, at debatten nu kan komme til at handle om det, der oprindeligt var målet med den buttede havfrue.

- Min idé var, at det skulle give en perfekthedsdebat. Vi må gerne være lidt ældre og lidt tykke. Jeg håber, vi kan komme tilbage til den diskussion, siger han.