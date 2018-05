Norske rigmænd giver ny forklaring på, at millionhandel trækker ud

EIKR A/S

Den norske kapitalfond The Green Holding Company fortalte i november, at den via et dansk selskab, EIKR A/S, vil opføre en produktionshal på 30.000 kvm. på Venusvej.



Her skal der produceres moduler til træhuse, som skal sælges og formidles i Norden og Tyskland. Det blev også meldt ud, at fabrikken i Kolding vil få 200 arbejdspladser, og at den skal stå klar til brug omkring årsskiftet 2018/2019.



30. oktober godkendte Kolding Byråd, at nordmændene kunne købe en byggegrund på Venusvej.



EIKR A/S "under stiftelse" bød 8,19 mio. kr. og angav på tilbudsblanketten 31. januar 2018 som ønsket overtagelsesdag. Den blev siden udsat til 1. maj.



Købesummen forfalder på overtagelsesdagen.