Munkensdam Gymnasium får ny rektor: Forlader gymnasium i Sønderborg

Den nye rektor for Munkensdam Gymnasium i Kolding hedder Per Møller, og han tiltræder den 1. juni.

Per Møller har siden 2010 været rektor for Alssundgymnasiet Sønderborg, men vender nu hjem til Munkensdam, hvorfra han selv blev student, oplyser Munkensdam Gymnasium i en pressemeddelelse.

50-årige Per Møller er uddannet cand.scient. i fysik og matematik fra Aarhus Universitet og har, inden han gik ind i gymnasiesektoren, haft ansættelse i både det private erhvervsliv og på Syddansk Universitet.

Han er gift og har to døtre, som begge studerer i Århus.

- Jeg har været rigtig glad for at være rektor på Alssundgymnasiet Sønderborg. Nu ser jeg frem til at prøve kræfter med en større skole i en større by, siger Per Møller.

Det er bestyrelsen for gymnasiet, der har ansat den nye rektor efter Lene Hauge, der har valgt at gå på pension.

Næstformand for bestyrelsen Per Krogh Hansen udtaler:

- Med Per Møller får Munkensdam Gymnasium en rektor, der har bred og solid erfaring, både indefra gymnasiet og udefra. I disse år, hvor STX' s fremtid diskuteres, vil det helt sikkert komme skolen til gavn.

Munkensdam Gymnasium er et alment gymnasium med næsten 900 elever og cirka 80 lærere.