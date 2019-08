Moderne besøgscenter på vej i Skamling: 24-årige Max var med til at tage et historisk spadestik

- Jeg var altid ude at lege, og jeg havde altid en skovl med, husker Max, der boede i et hus på Skamling Camping, som hans mormor og morfar stadig ejer.

Kolding: Det er ingen overdrivelse, hvis man kalder onsdag for en historisk dag på Skamlingsbanken. Bakkerne herude er en fortælling om demokratiet og skabelsen af det moderne Danmark, og nu har man taget de første spadestik til det besøgscenter, som fra år 2020 vil folde fortællingen ud for sine gæster.

blev taget, byggede elever fra Sjølund-Hejls Skolen en varde af de sten, de havde taget med hjemmefra. På stenene havde eleverne skrevet, hvad de ønsker at kæmpe for. Stenene bliver støbt ind i det fundament, der bliver lagt under det nye besøgscenter.alle skolebørn - men også andre interesserede - til på tilsvarende vis at skrive på en sten, som sammen med stenene fra Sjølund-Hejls bliver støbt ind i fundamentet.om projektet på www.kolding.dk/skamlingsbanken , hvor man kan tilmelde sig et nyhedsbrev, så man får nyt, hver gang der kommer en ny historie om Skamlingsbanken.

Skamlingsbanken er tæt knyttet til, at folk har samlet sig herude omkring en fælles sag. Derfor har skoleelever fra Sjølund-Hejls skrevet på sten, hvad de ønsker at kæmpe for. Stenene bliver støbt ind i fundamentet under det nye besøgscenter. Foto: Yilmaz Polat

- Her er bare så smukt

Dyreparken er forlængst forsvundet og er nu en del af den lange fortælling, som Skamlingsbanken gemmer på.

Det er en historie, som først og fremmest er trådt ind som en del af vores fælles krønike, fordi folk igen og igen har samlet sig herude i bakkerne for at støtte op om en fælles sag. Og så er hele området noget af det smukkeste natur, som Kolding Kommune har at byde på.

- Her er bare så smukt. Jeg elsker stadig at gå tur herude, siger Max, som i dag er flyttet til Agtrup, men han kommer tit på campingpladsen, hvor han meget gerne giver en hånd med.

Han glæder sig over, at der nu kommer et moderne besøgscenter, som formidler den lange historie om Skamlingsbanken, der også er en vigtig del af hans egen familiefortælling. Det var hans tipoldefar, der i sin tid udlånte sin jord til de store folkemøder i midten af 1800-tallet, hvor blandt andre Grundtvig deltog, og Max' bedstefar, Peter Varming har netop solgt mere jord til Kolding Kommune, så den nye fredning kunne realiseres og dermed bane vejen for det nye besøgscenter.

- Det glæder mig meget, at der er nogen, som vil holde området og historien ved lige. Og jeg er stolt over at være inviteret med til at tage det første spadestik og på den måde være med som en del af begivenheden i dag, siger Max.