Mistede sin mand i flystyrt: Nu opgiver Heidi sin guldsmedeforretning

Kolding: Gitteret er rullet ned for sidste gang hos Guldsmed Mensel i Kolding Storcenter.

Guldsmeden, som åbnede i efteråret 2004, er i øjeblikket under konkursbehandling, og kurator Jan Bruun Jørgensen forklarer, det er en beslutning, indehaver Heidi Mensel selv har truffet.

- Efter at have haft det svært i en periode oplever man et stærkt svigtende julesalg, og man ender så med at træffe beslutningen om at få indgivet en konkursbegæring, siger kurator.