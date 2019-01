Mette: Det har været helt fantastisk at bruge terapihaven

Naturen gav energi

Lisbeth Thule Offer:

- Jeg kom med, fordi jeg har haft en kræftsygdom, og som følge af det, har jeg haft en belastningsskade, hvor jeg har haft svært ved at rumme støj og har haft besvær med koncentration og hukommelse. Her har jeg lært at få pauser i løbet af dagen, at få ro i hovedet og styr på tankerne.

- Naturen og den friske luft har utrolig stor betydning i forhold til at blive klar i hovedet. Det gav mig energi, og det havde jeg ikke for meget af på det tidspunkt. At det foregik i naturen gav en ekstra dimension. Noget af det, jeg har lært, er at være mere opmærksom på det, jeg ser og hører. Det kan være vinden i træerne eller fuglene, der synger. Mit forløb varede vist ni uger, og det foregik i efteråret 2017.