Mange vil skræmmes på Koldinghus

Det er en meget stor satsning for Koldinghus, at man i vinterferien omdanner slottet til et spøgelsesslot. Og julesalget giver forventninger om, at satsningen bliver en succes.

Han glæder sig over, at der allerede er solgt over 500 billetter til en spøgelsestur på slottet, hvor man nu kan melde udsolgt på en af vinterferiens ture. Men der er stadig rigelig med plads, for gennem vinterferien bliver 60 personer lukket ind ad gangen hver halve time, og det foregår i tidsrummet mellem klokken 19-24.

- Det er en krævende satsning, fordi det er en helt ny tilgang til at formidle slottes historie. Det kræver altså, at vi begynder arbejdet helt fra bunden. Men vi har valgt at gå ind i satsningen fuldt ud, fordi vi tror på den, siger slottets direktør Thomas C. Thulstrup.

"Haunted Castle" er den hidtil største satsning af sin art på slottet. Det skyldes, at oplevelsen skal bygges op helt fra bunden for at skabe den rette kombination af gotisk uhygge og historiefortælling. Det sker i samarbejde med gysereksperterne fra Dystopia Entertainment i Vejle, og det kræver blandt andet over 100 aktører, instruktører, hjælpere og teknikere.

Kolding: "En skræmmende god julegave". Under det slogan har Koldinghus hidtil solgt billetterne til vinterferie-satsningen næste år, og indtil nu er der solgt over 500 billetter til "Haunted Castle", der er tænkt som en vanvittig uhyggelig tur gennem slottet og slottets historie.

Unge vil have uhygge

For Koldinghus er det et forsøg på at gøre sig interessant over for et helt andet publikum, når der næste år åbnes for "Haunted Castle".

- Gennem alle de spørgeundersøgelser, vi har gennemført, har vi altid fået svaret "spøgelsesslot", når vi har spurgt til, hvad der skal få flere unge til at besøge slottet, siger Thomas C. Thulstrup.

Og vurderet på de hundredvis af kommentarer og følgere på Facebook ser det ud til, at slottet virkelig har fået hul i gennem til et ungt publikum.

- De kommer først og fremmest for at få sig en anderledes oplevelse, men vi arbejder sammen med Dystopia Entertainment om, at de samtidig får en anderledes indblik i, hvad Koldinghus er for noget, siger Nanna Ebert, der er kommunikations- og publikumsansvarlig på slottet.

Slottet håber, at så mange kommer for at få et gys, at "Haunted Castle" kan blive en fast tradition i vinterferien.